Il circolo Italia-Cuba intitolato a “Marione“

Il circolo “Italia-Cuba“ di Pietrasanta verrà intitolato a Mario Giannelli (nella foto), per tutti “Marione“, indimenticato “angelo degli ultimi“ scomparso a ottobre a soli 50 anni. La cerimonia avverrà il 21 dicembre alle 11 con un rinfresco al Progetto comunità aperta (Pca) di via Stagi, di cui l’attivista viareggino era stato un sostenitore oltre che volontario. "La scomparsa del compagno ’Marione’ – spiega l’associazione – ha lasciato un grande vuoto. Ha rappresentato un impegno inflessibile per l’emancipazione degli ultimi, guidando e organizzando le lotte in Versilia e promuovendo eventi di solidarietà ai popoli oppressi dall’imperialismo".