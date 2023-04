“Il Circoletto“ ha chiuso, addio a 70 anni di storia e di racconti

Un altro pezzo di storia che se ne va portandosi dietro un copioso carico di ricordi ed esperiene di vita. Era il 1953 quando in via Crociale aprì i battenti la sede della gloriosa società ciclistica Us Ponterosso, abituale punto di ritrovo e di riferimento per gli amanti delle due ruote. Il timone è passato poi nel 2020 a Monica Pellistri che come nome aveva scelto “Il Circoletto“, trasformando la società sportiva in un’associazione culturale in cui promuovere serate ed eventi oltre a mantenere il servizio di somministrazione di cibi e bevande. Il 2023 sarebbe stato quindi l’anno delle 70 candeline, che nessuno però soffierà. L’attività è stata interrotta nelle scorse settimane ed entro il 5 aprile dovranno essere consegnate le chiavi al Comune, proprietario del fondo, per il quale l’ente chiedeva un affitto mensile di 320 euro.

Alle pareti e sugli scaffali resteranno esposte coppe, maglie e fotografie dell’Us Ponterosso. "Ho cercato di tirarlo su meglio che potevo – racconta Pellistri, che è anche presidente del Versilia format – spendendoci tempo e denaro. Ma ormai a mangiare veniva sempre meno gente, a parte le serate di latino-americano o quelle dark-gothic. L’estate scorsa poi le bollette sono raddoppiate, se non quadruplicate, ed è diventato difficile pagare l’affitto. Sono stata costretta a chiuderlo: è stata una bella avventura che porterò nel cuore". Un vuoto enorme per i quartieri di Ponterosso e Crociale, rimasti orfani di un locale che ha fatto storia e che per oltre mezzo secolo ha accolto i clienti consentendo loro di frequentare sia la parte interna, di 200 metri quadri, sia quella esterna, di recente ristrutturazione. Ma qualcosa si sta già muovendo, visto l’interesse manifestato ad esempio dalla contrada Brancagliana, che è alla ricerca di una stanza per potersi riunire, a prescindere che sia l’ex circolo o un altro fondo in zona.

d.m.