Il Carnevale ispira un film. L’anteprima sarà a Roma

Verrà proiettato in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma in programma venerdì 27 ottobre nella sezione Freestyle "Nino Migliori. La festa che rovescia il mondo per gioco", il film di Elisabetta Sgarbi (sorella di Vittorio sottosegretario alla cultura) è ambientato durante i corsi mascherati dello scorso febbraio che celebravano il 150° anno del Carnevale di Viareggio. La pellicola è dedicato al celebre fotografo bolognese Nino Migliori tra i più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia d’arte.

Il film è proprio la narrazione del racconto che Nino Migliori fa del Carnevale di Viareggio, attraverso sue inedite fotografie che immortalano le opere allegoriche, non solo durante lo spettacolo dei corsi mascherati, ma anche nelle fasi di preparazione in Cittadella. Tony Laudadio interpreta i testi di Vittorio Sgarbi e Sandro Veronesi. Il film si avvale della complicità di Marina Truant, direttrice della Fondazione Nino Migliori. Le musiche originali sono di Mirco Mariani, polistrumentista e leader degli Extraliscio.

"Nino Migliori – racconta l’autrice Elisabetta Sgarbi – esce dalla sua stanza e si getta nella festa, nei colori, nei suoni, nelle strade colme di gente dove sfilano i carri del Carnevale. Non ci poteva essere ribaltamento più netto tra l’intimità della mente stanza di via Elio Bernardi e l’aperto dei corsi sul mare di Viareggio. Ma in fondo non vedremo tanto o solo il Carnevale di Viareggio: vedremo il Carnevale rifratto nella lente fotografica di Migliori. E progressivamente il Carnevale si fa sfondo, scenografia per mettere in scena, ancora una volta, en plein air, l’arte di Nino Migliori. I testi di Vittorio Sgarbi e Sandro Veronesi (interpretati da Tony Laudadio) e le musiche di Mirco Mariani contribuiscono a distanziare ancora di più il carnevale per vederlo, forse, un po’ meglio". Sicuramente attraverso uno sguardo diverso e un punto di vista alternativo di quanto non possa fare chi è nato e cresciuto a Viareggio. E perciò abituato a vedere la nascita e lo sviluppo dei carri del Carnevale.

