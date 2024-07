Il capogruppo Genovesi lascia: "Devo seguire la mia famiglia"

Giacomo Genovesi lascia. Il capogruppo di Creare Futuro ha presentato le dimissioni da consigliere comunale (nel prossimo consiglio subentrerà Riccardo Biagi) "per motivi personali" abbandonando l’assise comunale dove siede dal 2016, prima come assessore alla cultura della giunta di Riccardo Tarabella, poi come consigliere più votato della Lista Creare Futuro – Valentina Salvatori Sindaca e, negli ultimi due anni capogruppo. "La triste vicenda personale degli ultimi mesi e la necessità di dedicare tempo ai miei affetti e alla mia famiglia – motiva – mi portano a questa sofferta decisione di non poter portare avanti con l’impegno che vorrei il ruolo affidatomi dai cittadini di Seravezza. Questi otto anni sono stati un’esperienza politica e umana eccezionale che mi hanno arricchito come persona e come amministratore pubblico: ho conosciuto molte persone all’interno della macchina comunale che mi hanno trasmesso la passione per il servizio al cittadino, fino a portarmi a decidere che questo sarebbe stato anche il mio percorso professionale. Ringrazio Clarissa Pardini, pronto a sostenerla nelle sue battaglie in ogni momento, convinto della sua crescita politica sempre al servizio del bene pubblico. Desidero rimanere sempre, seppur con ruolo diverso a fianco di tutti i cittadini. Auguro buon lavoro all’amico Riccardo Biagi e a tutta la coalizione. Ringrazio infine il sindaco Alessandrini e tutto il consiglio comunale – conclude Genovesi – per le nostre battaglie, anche aspre e accese ma che, come è giusto che sia in ogni comunità, non fanno mai venire meno la vicinanza umana che hanno saputo dimostrarmi in questi mesi".