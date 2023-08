Il caos della viabilità "Riaprite il Viale dei Tigli"

"Gravissimo il fatto accaduto sulla Marina di Torre del Lago domenica sera attorno alle 21, quando si è creata una coda di oltre due ore". Christian Marcucci e Carlalberto Tofanelli di Fratelli d’Italia invocano una soluzione: nello specifico, la riapertura del Viale dei Tigli. "Nei fine settimana rimane chiuso ai veicoli a motore, lasciando così una sola via di uscita per la Marina di Torre del Lago, in piena stagione e soprattutto nel fine settimana di Ferragosto, dove l’affluenza aumenta in maniera esponenziale – commentano –; un’altra problematica da non sottovalutare, è il fatto che i mezzi di soccorso non possono intervenire in tempi brevi qualora ce ne fosse bisogno. Basterebbe che nelle ore serali il Viale dei Tigli fosse riaperto per creare una seconda via d’uscita dal Viale Kennedy, intervenendo prima naturalmente sulla scarsa visibilità e sulle condizioni stradali nelle quali versa attualmente il Viale. Ancora una volta si evidenzia la scarsa volontà di risolvere problemi legati al nostro territorio – concludono –; anzi, spesso alcune scelte sembrano aumentarle".