"Il cantiere dopo soli tre giorni di stop è già attivo"

"Dopo appena tre giorni di sospensione, i lavori sono ripresi perchè non c’è nessun pericolo per l’immobile del vicino". Fabrizio Zanetti, Amministratore Unico della Roma Imperiale Luxury services che sta realizzando una villa in via della Pace, precisa i contorni della vicenda che ha portato all’ordinanza di stop del cantiere e che promette di finire a carte bollate. "Si tratta di un cantiere modello seguito dall’architetto Lera – dice Zanetti che ha affidato la sua tutela all’avvocato Elena Beconi – dove tutte le operazioni di messa in sicurezza statica e idraulica sono state effettuate con le più sofisticate e costose tecnologie oggi disponibili. Va sottolineato allo stesso tempo che il manufatto del vicino consta in una vecchia costruzione precaria per sua natura, attualmente in avanzato stato di fatiscenza e degrado, costruito intorno agli anni ‘50 e sul quale non sono mai stati effettuati interventi manutentivi di nessun tipo e che conseguentemente presenti grave invecchiamento e usura, tant’è che si trova in disuso da decenni. È quindi indispensabile chiarire che stiamo parlando di un manufatto precario, da demolire e privo di agibilità, su cui non è possibile alcun intervento di consolidamento o ristrutturazione".