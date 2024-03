Il cantiere allo stadio dei Pini. Fatta l’ossatura delle due tribune: "A fine anno l’impianto sarà pronto"

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di riqualificazione dello Stadio dei Pini. Le operazioni sono iniziate ad agosto dello scorso anno, e finalmente si iniziano a vedere le ossature dell’impianto che sarà. "I lavori stanno andando avanti senza interruzioni, nel rispetto del cronoprogramma prestabilito", assicura il Comune. E c’è una novità: il progetto per la realizzazione di una sorta di ’cittadella dello sport’, con ambulatori e negozi sportivi, da ricavare sotto la ex gradinata è definitivamente tramontata. Sotto la tribuna coperta, invece, troveranno spazio degli uffici, un museo dello sport e una palestra per il pugilato.

Ma cosa potrebbe vedere un gabbiano, se in questi giorni sorvolasse il Torquato Bresciani? Sulla tribuna est – la vecchia gradinata scoperta – sono stati montati tutti i pilastri, le travi che sorreggeranno i gradoni e alcuni dei gradoni (tutti elementi prefabbricati). Per completare il lavoro e finire di piazzare tutti gli elementi, ci vorranno ancora alcune settimane: l’obiettivo è completare le operazioni entro la fine di aprile. A seguire, si procederà all’impermeabilizzazione della tribuna e alla posa in opera dei seggiolini. I lavori sulla ex gradinata scopeta, nel complesso, dovrebbero concludersi entro la metà del mese di luglio.

Sulla tribuna ovest – la tribuna coperta – sono state demolite tutte le costruzioni aggiutive rispetto all’ossatura originaria. Inoltre, sono state concluse tutte le opere di consolidamento dei pilastri: sia quelli esterni (tesi), sia quelli interni (compressi). Sempre sulla tribuna coperta, sono state installate tutte le carpenterie metalliche per il consolidamento del solaio intermedio del primo piano del sottotribuna. Nel frattempo, sono ancora aperti i cantieri per l’allestimento dei locali che troveranno spazio sotto la tribuna, al pian terreno: appunto, come dicevamo, gli spazi in cui saranno ricavati uffici, museo dello sport e palestra per la boxe. Per la nuova copertura della tribuna, gli operai stanno procedendo alla demolizione e alla ricostruzione delle varie campate del solaio: anche in questo caso, come per l’ossatura della tribuna est, le operazioni dovrebbero terminare entro la fine di aprile.

La struttura di base dello stadio, dunque, è in via di completamento. Si inizia dunque a buttare un occhio agli elementi che garantiranno la funzionalità dello stadio: la pista d’atletica e il campo da calcio. Per la pista d’atletica, i lavori sono in partenza: entro la fine di marzo si inizierà a metter mano al circuito attuale con la rimozione del manto sintetico esistente. A seguire, i tecnici procederanno con il tracciamento delle pendenze e la sostituzione della cordolatura. Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, è prevista la realizzazione del sottofondo, mentre a settembre sono calendarizzate la posa in opera e la finitura della pista.

Per il rettangolo verde, invece, bisognerà attendere ancora qualche mese. Le lavorazioni sul campo da calcio sono state programmate per settembre e inizieranno con la scarifica del terreno. A seguire, si procederà con la realizzazione dell’impianto di irrigazione, cui seguirà la posa del manto erboso a pronto effetto. In base al progetto presentato a suo tempo dall’assessore Federico Pierucci, la consegna è prevista per la fine dell’anno, mentre a inizio 2025 saranno ultimati gli ultimi ritocchi, in tempo per la Viareggio Cup. Il quadro economico complessivo è da circa 11 milioni e mezzo di euro.

RedViar