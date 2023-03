Il canile può diventare un 5 stelle Rivoluzione alla struttura comunale per aumentare salute e adozioni

Il canile comunale rinasce: con un investimento della giunta di 300 mila euro, e l’affidamento biennale (rinnovabile per altri 12 mesi) a "Aurora Cinofilia".

Il progetto complessivo si è ispirato ai principi del “Parco canile “e del “Canile come presidio zooantropologico”. L’obiettivo è creare un polo di servizi di cinofilia rivolti alla cittadinanza: l’unità tecnico gestionale, con funzioni di amministrazione, l’unità operativa per le funzioni di sanificazione e cura del verde e l’unità medica per le funzioni sanitarie, composta da un medico veterinario, un responsabile del protocollo e un consulente nutrizionista. Per lo sviluppo dei lavori si prevede inoltre l’impiego di due operatori e di un educatore cinofilo professionista che lavoreranno sinergicamente con il responsabile sanitario e operativo e coi volontari.

Il Gruppo di "Aurora Cinofilia" prevede la sistemazione dei recinti, con pannelli fonoassorbenti e schermi di protezione, trappole anti insetti per ridurre il rischio leshmaniosi, e una vasca per la riabilitazione motoria dei cani. Ci saranno molteplici iniziative, fra cui le passeggiate con la cittadinanza (su prenotazione) e l’open day: in questa giornata sarà possibile visitare il canile, osservare i servizi svolti e soprattutto incontrare gli ospiti. Il culmine dei processi di adozione si esprime infine in un elaborato progetto educativo. Per ogni animale preso in carica verrà redatta una specifica scheda tecnica con indicato l’indice di adottabilità: gli adottanti poi verranno seguiti nel percorso e nella fase post affido da un educatore cinofilo.

Così al canile entra la tecnologia: canali social ed un sito internet dedicato con un focus sull’età degli ospiti del canile così da dare visibilità non solo ai cuccioli ma anche agli esemplari più adulti. Ogni singolo cane avrà una scheda comprensiva di foto, dati sanitari e caratteristiche comportamentali. E un link diretto al canale YouTube del canile e al video shorts di quel determinato cane, dove il potenziale adottante potrà vedere l’animale impegnato in diverse attività e contesti. Il sito conterrà i link alle pagine Facebook, Instagram e TikTok del canile oltre che quelle agli uffici comunali di riferimento: "Di fondamentale importanza sarà la collaborazione tra canile e associazioni animaliste esterne che condividendo i vari appelli di adozione, aumentano la possibilità di uscita dei cani dalla struttura pubblica".