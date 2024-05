Il candidato Torselli (FdI) ha incontrato le categorie economiche

Si è tenuto nei giorni un incontro del candidato al parlamento europeo Francesco Torselli di FdI con le categorie economiche. Erano presenti per Confcommercio il presidente Piero Bertolani, per Federalberghi Sandra Lupori e per Assocamping Michele Montemagni. Per Fratelli d’Italia oltre al consigliere regionale Vittorio Fantozzi e al deputato Riccardo Zucconi erano presenti anche il coordinatore comunale Marco Dondolini, il capogruppo consiliare Carlalberto Tofanelli e il consigliere comunale di FDI a Camaiore e componente del direttivo provinciale Claudia Bonuccelli.