Il Campanile si anima di bellezza e di magia

“Moonlit nights of Tuscany“, un viaggio tra Versilia e entroterra toscano. Una mostra unica che celebra la Versilia in un incantevole location: il Campanile della Piccola Atene. Con questa esposizione Paolo Lazzerini, (foto) artista pietrasantino esplora il magico rapporto tra luna e mare, con le costellazioni che guidano gli spettatori in un fantastico viaggio onorico. La struttura a spirale del campanile asseconda l’immersione nelle opere dell’artista che rendono omaggio dalle cabine di Viareggio e Forte dei Marmi, il Paese dei Balocchi e molto altro ancora. La mostra ha il patrocinio del Comune e si inagura domani alle 17.30 davanti a Campanile e piazzetta.

m.n.