Il "Caffè" d’inverno fa centro. Giovannetti: "Versiliana tutto l’anno"

Se fosse l’intervallo di un film, gli umori in sala dopo il primo tempo sarebbero senz’altro positivi. Si spiegano così i simbolici applausi che l’amministrazione comunale rivolge alla Fondazione Versiliana per gli incontri finora ospitati alla Green House nell’ambito del mini-cartellone di incontri "La Versiliana d’inverno". L’iniziativa sta caratterizzando il nuovo corso della Fondazione da quando è stata nominata la presidente Paola Rovellini e secondo il sindaco con delega alla cultura Alberto Giovannetti i risultati sono già soddisfacenti. Centrando, a suo parere, l’obiettivo di far vivere la struttura anche fuori dalla bella stagione grazie agli appuntamenti dedicati ai più piccoli e all’inedito "Caffè della domenica".

"È stata una piacevole scoperta – dice il primo cittadino – oltre che molto gradita da adulti e bambini. Sono soddisfatto che l’iniziativa, nata un po’ di fretta ma assolutamente ben riuscita, prosegua nelle prossime settimane". La rassegna infatti è tutt’altro che conclusa e prevede, dopo l’intervallo dovuto alle festività natalizie, un secondo tempo ricco di ulteriori appuntamenti. A partire dal primo incontro annunciato da Paola Rovellini, la quale ha già fissato l’appuntamento del 2 febbraio, dalle 11,30 alle 12,30 e sempre ad ingresso gratuito. Il protagonista, per l’occasione, sarà l’infettivologo Matteo Bassetti, tra i più gettonati durante l’emergenza Covid, il quale verrà intervistato dal giornalista Alessandro Sallusti.

"Questa sorta di continuità che si crea con il palinsesto estivo della Versiliana, unita al nuovo utilizzo di alcuni luoghi del parco – prosegue il sindaco Giovannetti – è un ottimo propulsore promozionale anche in vista della prossima stagione di spettacolo. L’attenzione sul Festival e sui luoghi della Versiliana, in questo modo, resta sempre accesa, offrendo qualcosa di diverso ma senza snaturare l’essenza della manifestazione. In quanto assessore al turismo – conclude – alla nuova presidente avevo posto come obiettivo principale quello di una Versiliana ’viva’ e da vivere per tutto l’anno o quasi".

Nel frattempo, oltre alla programmazione dei prossimi incontri da qui alla primavera, la Fondazione sta aspettando con trepidazione il Festival di Sanremo prima di procedere con la consueta girandola di contatti finalizzata a portare al teatro all’aperto alcuni dei protagonisti della rassegna. In parallelo prosegue anche la collaborazione con le altre realtà della Versiliana per un cartellone che, a differenza del passato, non abbia troppe date accavallate.

Daniele Masseglia