Il bonacciniano Mazzeo e Del Ghingaro a San Rossore: Giani sostiene Bani

La marea tossica delle polemiche risale l’Arno fino ai Dem fiorentini. I presidente del Parco Lorenzo Bani (nella foto) ne ha parlato col presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, bonacciniano, che a Cascine Vecchie ha un ufficio. Bani e il governatore Giani si sentono quotidianamente. "Il 95% della popolazione è d’accordo e a favore della base dei Carabinieri", ha detto ai rappresentanti regionali. Ma i moderati del Pd non si nascondono che gli schleiniani scalpitano e cercano agganci con la sinistra radicale e ambientalista.

La vicenda della caserma ha rinsaldato i rapporti di Bani e Giani col sindaco viareggino Giorgio Del Ghingaro, che ha preso la palla al balzo per una schiacciata nel campo degli ex compagni: "Una gestione del Pd litigiosa, incerta, contraddittoria: il quadro che ne scaturisce è uno scontro interno, non una sana discussione. credere. Lotte tra correnti, personalismi imbarazzanti, posizioni a volte così divergenti da diventare inconciliabili".