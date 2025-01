Il Bianconiglio stressato. La corsa contro il tempo alla ricerca di vani obiettivi

La fretta irrazionale, compulsiva foriera di errori e, soprattutto, stress. La perenne sensazione di dover sempre e solo rincorrerlo il tempo, senza mai poterlo dominare, senza mai potersi fermare per godere di ciò che si ha e senza mai, realmente, chiedersi cosa si vuole. Una allegoria su quella che è la società moderna. Mai sicura, mai serena, mai appagata, in perenne Burnout (sindrome da stress cronico). Alla costante ricerca di un qualcosa che sfugge sempre via ed anche quando l’abbiamo raggiunto ci sentiamo vuoti e dobbiamo ricominciare nuovamente a correre. Matteo Raciti, campione in carica in Seconda categoria, presenta ‘È tardi è tardi è tardi’.

Matteo come è nata l’idea della costruzione? "Da una riflessione sulla vita, in senso lato, e sicuramente anche della mia. Cerchiamo obiettivi sempre, ma poi siamo realmente felici? Personalmente, proprio nel mio lavoro di costruttore, ho patito tanta pressione. Mi sentivo come in dovere di dimostrare qualcosa agli altri".

Paradigma del personaggio che rincorre sempre il tempo è, chiaramente, il Bianconiglio di ‘Alice nel paese delle meraviglie’. "E chi se non lui. È agitato, frustrato, incontrollabile ed irraggiungibile. Si sente perennemente in ritardo per poi compiere errori. Del resto la fretta è cattiva consigliera".

Bianconiglio protagonista del carro, ma ce ne sono poi altri tre. Che significato hanno? "Ognuno rappresenta un genere diverso di personalità. C’è quello vestito in rosso, rappresentazione dell’arrivista che tiene in mano banconote ed un frustino per dominare gli altri; c’è quello in blu, con tanto di orologio da taschino in mano, simbolo dell’ansioso; infine c’è il frustrato che piange perché non riesce ad arrivare al tempo degli altri. È vestito in giallo ed in mano tiene degli psicofarmaci".

Oltre a questi tre grandi personaggi, cosa prevede la costruzione? "Attorno ai Bianconiglio ci sono degli orologi che, in realtà, non scandiscono il tempo ma lo rubano. I tre, che poggiano su una scacchiera inclinata e che ricorda il buco del Bianconiglio stesso, saranno issati ad una ralla che consentirà un movimento tale che in prospettiva darà l’idea di una corsa con un leader diverso di volta in volta".

Musica, maschere e coreografie? "Le coreografe sono Eleonora Di Vita e Camilla Ciucci. Le maschere saranno 130 Bianconiglio con vestiti ottocenteschi. Saranno divise in gruppi e ciascuno trasporterà, di volta in volta, una carota dorata che i Bianconiglio inseguono disperatamente. Il dj è Marco Bertolucci, mentre i vestiti sono di Melania Lopes e Laura Bertelloni".

Fanno parte della squadra Raciti: Andrea Giulio Ciaramitaro, Serena Mazzolini, Giancarlo Sorvillo, Davide Fornari, Michele Longoni e Federico Puccinelli.

Sergio Iacopetti