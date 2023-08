Il Bar Galliano compie 100 anni

Un dolce secolo di vita. Quello, soprattutto, dei celeberrimi budini. Il bar Galliano il 9 settembre organizzerà un evento con dj set fino a tarda sera per festeggiare i 100 anni di attività. Da gennaio un packaging dedicato è stato preludio di un traguardo da onorare col botto da parte dei fratelli Galliano e Roberto Vannozzi. Era il 1921 quando nonno Galliano, originario di San Giuliano Terme, tornò in Italia dopo esser emigrato a lungo in America: si fidanzò e poi sposò Amalia e nel 1923 si trasferì a Viareggio, dove, con i soldi faticosamente risparmiati in Usa, affittò un fondo sulla Passeggiata e vi aprì un bar-tabacchi al quale dette il suo nome. Finita la guerra Galliano ricominciò a lavorare nel suo locale, aiutato dalla moglie e dai figli Enzo, Virginia e Franca. In particolare Enzo (papà di Roberto e Galliano) prese le redini dell’attività lanciandola nel pieno degli anni sessanta, con nuovi arredi e ristorazione. Qui nel 1961 si girarono celebri scene del film "Una vita difficile" di Dino Risi con Alberto Sordi, oppure "Frenesia dell’estate" con Sandra Milo in veste di bombolonaia. L’impegno dei Vannozzi è stato premiato dalla “Guida del Gambero Rosso” che ha inserito il Bar Galliano fra i migliori bar d’Italia fin dal 2005 particolare il budino di riso del bar Galliano viene, da anni, classificato come “il miglior budino di riso della costa toscana” che ha fatto impazzire anche Mick Jagger.

Fra.Na.