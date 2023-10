Il 6 novembre al via l’inchiesta pubblica

Con l’udienza preliminare fissata il 6 novembre alle 16, l’inchiesta pubblica su Cava Fornace prenderà il via. Erano state una quindicina le richieste arrivate in Regione – tra comitati, associazioni, politici e comuni – per attivare la procedura legata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) chiesto dai gestori della discarica al fine di proseguire il conferimento dei rifiuti non speciali fino a 98 metri (ora è fermo a 43). Dopo l’introduzione del presidente Ottavia Cardillo, l’udienza prevede la nomina di due commissari, uno pro e l’altro contro la ripresa dei conferimenti "Stiamo scegliendo questa figura insieme ai comitati che vogliono la chiusura del sito – spiega l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – affinché ci sia un unico portavoce delle nostre istanze". Richieste di partecipazione entro le 16 del 4 novembre: info sul sito del Comune.