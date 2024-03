Il 25 aprile torna l’attesa “Stramicciata“

Quest’anno sarà la festa di Liberazione ad ospitare a Querceta la “Stramicciata“, tradizionale corsa podistica non competitiva giunta alla 36a edizione e promossa dal centro accoglienza “Gruppo per servire“ di Querceta. L’attesa manifestazione, in passato organizzata anche in occasione della festa della Repubblica, è stata programmata infatti per il 25 aprile, con i dettagli che saranno resi noti nelle prossime settimane. La formula, in genere, prevede la possibilità di cimentarsi su percorsi di 5 o 10 chilometri, ma non sono escluse novità che il centro accoglienza annuncerà a breve. Nel frattempo il comando di polizia municipale ha emesso un’apposita ordinanza per consentire lo svolgimento della corosa podistica, istuendo per il 25 aprile, a partire dalle 7, il divieto di transuito e di sosta in piazza Matteotti, ad eccezione dello scorrimento lato sud compreso tra l’Aurelia e l’incrocio via don Minzoni-via Versilia.