I virtuosi del violino. In concerto a S.Francesco

Si apre con un prestigioso concerto per due violini la rassegna musicale curata dal Maestro Igor Raykhelson. Il primo appuntamento stasera alle 21 nella chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana (ingresso libero), dove si esibiranno due eccezionali artisti: Marc Bouchkov e Lir Vaginsky, che proporranno uno speciale programma con musiche di Sergej Prokoviev, di Marc Bouchkov e di Eugène Yasaye.

Il violinista belga di origine russo-ucraina, Marc Bouchkov è considerato uno dei musicisti più insigni e poliedrici della nuova generazione mondiale. I suoi recenti successi includono il debutto con l’Orchestra Filarmonica di Israele diretta da Lahav Shani e con l’Orchestra del Festival di Budapest e Gabor Takas-Nagy, una tournée con la Verbier Chamber Orchestra in Cina e Hong Kong, una tournée in Giappone con l’Orchestra diretta da Norichika Iimori, il debutto con Sunwook Kim a Seoul. Bouchkov si è esibito in molte delle sale da concerti più prestigiose del mondo, come la Wigmore Hall, la Carnegie Hall, il Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro alla Scala, l’Elbphilharmonie di Amburgo, la Concert Hall di San Pietroburgo, la Tonhalle di Zurigo, la Maison de Radio France e il Konzerthaus di Berlino. Richiesto come recitalista, è ospite fisso del Verbier Festival in Svizzera, del Tsinandali Festival in Georgia, del Jerusalem International Chamber Music Festival in Israele. Ottimo musicista da camera, attualmente Bouchkov è professore alla facoltà del Conservatoire Royal de Liège e presto sarà professore alla Folkwang University of Arts di Essen.

La violinista israeliana Lir Vaginsky ha iniziato a suonare a 7 anni. Recentemente è stata al fianco del compositore Max Richter al Konzerthaus di Berlino e alla Philharmonie di Berlino. Nel 2023 ha registrato il suo album di debutto da solista con il Konzerthaus Berlin Kammerorchester, con i concerti per violino di Mozart. Vaginsky è stata inoltre membro dei Lgt Young Soloists, un ensemble di archi composto da giovani, talentuosi musicisti, con i quali si è esibita da solista alla Tonhalle di Zurigo e ha suonato in festival come il Rheingau, il Merano e il Dresden Music Festival. Come membro dei Lgt Young Soloists, è stata la violinista più giovane nella storia a registrare come solista due cd sotto l’etichetta Rca Red Seal (Sony Music).

Fra.Na.