I versi dell’animo. Effetto curativo della poesia

Può una poesia avere effetto curativo? Certo, se quei versi curano e accarezzano l’anima del lettore. Nasce così la raccolta in versi che uscirà a giugno, di Daniele Bertoni (nella foto) poeta e scrittore per passione, profumiere e un truccatore in una profumeria di Forte dei Marmi. La raccolta si intitola “Poesie Asintomatiche“ il nuovo percorso poetico che l’autore racconta alla Nazione.

"Questo libro, editore YouCanPrint nella collana “Elementi Letterari“ nasce per caso. Lo scorso dicembre facendo un trasloco ho trovato una scatola di scarpe con 450 poesie che ho scritto negli anni. La prima risale al 1994, l’ultima al giugno 2023. Le ho rilette e non ho provato alcuna emozione, sono belle, e allora con l’aiuto di un amico ho pensato a un gioco di parole: ne ho scelte un centinaio e ho chiamato il libro Poesie Asintomatiche. Una provcazione per chi afferma che la lettura non dia alcun sintomo". La poesia come cura? "Utilizzando il gioco di parole ho coniato il termine poesiologia. Nel libro si trovano le poesie “da banco“ come i medicinali, le poesie naturali, le poesie che curano le infiammazioni e così via...", racconta Bertoni. I versi come cura dell’anima. Nel libro Daniele Bertoni, che vive a Vallecchia, indica anche il dosaggio dei versi.

"Certo in ogni capitolo ci sono anche le indicazioni di come “assumere“ i versi. In questo momento storico la poesia è una medicina indispensabile". Dedicato a ciascuno di noi. E allora non resta che aspettare Poesie Asintomatiche per guarire.

Maria Nudi