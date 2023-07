I servizi dedicati alle famiglie Il ’Girotondo’ sarà rifatto e ampliato

A fine luglio l’organizzazione operativa del cantiere che vedrà la realizzazione del nuovo asilo nido e poi, ad agosto, il via ai lavori. Prosegue l’iter di un intervento molto atteso, a cui l’amministrazione tiene particolarmente. L’operazione, per un importo di oltre un milione e mezzo di euro nell’ambito del Pnrr, prevede la demolizione e la successiva ricostruzione dell’intero edificio rendendo il nido conforme alle vigenti normative antisismiche e di efficienza energetica. Ma non solo: grazie ai lavori, sarà possibile accogliere 60 bambini e non più 30, andando incontro alle famiglie che sempre più decidono di iscrivere i bambini al nido, oltre a permettere migliori condizioni per le educatrici creando spazi adatti allo svolgimento delle attività si interne che esterne.

"I cantieri dell’edilizia scolastica sono il segno tangibile di come la nostra amministrazione consideri questo settore una priorità – commenta l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi –; investire sulle scuole sia per la manutenzione ordinaria che per i grandi progetti, questa la nostra volontà che mese dopo mese prende forma, un ringraziamento all’ufficio e a tutti coloro che lavorano per arrivare a questi risultati".

Le risorse necessarie sono state reperite dal Next Generation Eu: "Seguendo gli obiettivi del Piano – spiega il vicesindaco Damasco Rosi – abbiamo individuato l’asilo nido di Piano di Mommio quale edificio che necessita di un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza e realizzato un progetto che consentirà di aver a disposizione un edificio moderno e più funzionale per le bambine, i bambini e gli operatori".

"La scuola è da una parte servizi dall’altra strutture – sottolinea l’assessore alla scuola Mario Navari – e la partenza di questo cantiere che ci permetterà spazi più funzionali ed il raddoppio dei bimbi al nido è davvero un’ottima notizia".

A rimarcare la necessità di strutture adeguate all’importanza del servizio è la sindaca Simona Barsotti: "Lavoriamo per le nostre comunità, per le famiglie, per i bambini e le bambine – le sue parole – metteremo a disposizione tutte le forze interne di cui si può disporre per cercare di ottenere il massimo anche in altri bandi e finanziamenti. Intanto siamo davvero soddisfatti per essere riusciti ad arrivare a vedere l’apertura dell’ennesimo cantiere di edifici scolastici sul territorio".

RedViar