"Evviva, bomba libera tutti, il Covid è finito". Poi vai a guardare le statistiche di ieri e trovi 359 nuovi positivi in Versilia, 893 in provincia di Lucca, 2.881 nell’Asl Nord Ovest e 8.175 in Toscana. Toscana che conta altri 33 morti, 23 uomini e 10 donne con un’età media di 82,3 anni: di questi, 4 abitavano in provincia di Lucca. Sono un contributo al calo dei ricoverati nei reparti Covid e nelle terapie intensive, di loro si discute se sono morti "per" il Covid o "con" il Covid, sono vittime ormai date per scontate da ordinanze e decreti governativi, casualties all’americana, cioè danni collaterali e nulla più.

I 359 casi registrati ieri in Versilia sono così distribuiti: Massarosa 83, Seravezza 36, Stazzema 8, Viareggio 128, Pietrasanta 41, Camaiore 55, Forte dei Marmi 8. Gli 8.175 nuovi casi toscani sono stati confermati 3.841 con tampone molecolare e 4.334 con test rapido antigenico: sono il’1,1% in più. Dei 17.546 tamponi molecolari e 44.216 tamponi antigenici rapidi eseguiti, il 13,2% è risultato positivo. Sono invece 12.151 i soggetti testati per la prima volta di cui il 67,3% è risultato positivo. Comunque i positivi sono in calo, -3,1% in un giorno. In calo, più o meno), anche i ricoverati: 1.449 (6 in meno) di cui 98 in terapia intensiva (1 in più).

L’età media dei 8.175 nuovi positivi è di 36 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). Ci sono 136.465 persone positive in isolamento a casa, (4.378 in meno, meno 3,1%); e 59.131 isolate per contatto (1.183 in meno, meno 2%).

Si ricordano gli 8.353 toscani deceduti dall’inizio dell’epidemia, tra cui i 2.649 della provincia di Firenze, e gli 804 della provincia di Lucca.