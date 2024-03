I nostri amici animali: "Serve lo sgambatoio"

"Tra i tanti impegni elettorali che non sono stati mantenuti, c’è anche l’apertura di uno sgambatoio per cani". La consigliera di Fratelli d’Italia Cinzia Romboni punta il dito contro l’amministrazione, ’rea’ di aver trascurato le esigenze dei nostri amici a quattro zampe. "Il fatto che i proprietari non abbiano a disposizione un’area dove portare i propri cani è un segno di grande inciviltà – sostiene –; tantissimi cittadini si sono rivolti all’amministrazione per esporre questa esigenza, ma non sono mai stati ascoltati. Questo è un problema che ho già fatto presente e che si trascina ormai da anni: l’amministrazione di centrosinistra ha avuto tutto il tempo per individuare una zona adatta e procedere per la realizzazione del progetto. Camaiore è ormai uno dei pochi Comuni senza uno spazio adeguato per i cani: sollecitiamo di nuovo il primo cittadino perché si attivi al più presto". Inoltre, "chiediamo perciò che vengano installati nuovi bidoni nelle aree strategiche del territorio comunale – conclude la consigliera Romboni –: un segno di civiltà e di attenzione nei confronti dell’ambiente e della comunità".