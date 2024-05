I negozi selezionano commesse e responsabili

BEAUTY ASSISTANT

Talea group spa azienda leader nel settore della Salute & Benessere, è alla ricerca per il proprio spazio vendita Beautye’, ubicato in passeggiata a Viareggio, di una figura per la vendita di prodotti di make-up, cura del capello, cosmesi e profumeria. www.farmae.teamtailor.com

ADDETTI ALLE VENDITE - ALCOTT VIAREGGIO Esperienza di almeno sei mesi nel settore dell’abbigliamento. Massima disponibilità e flessibilità al lavoro su turni, sia nei week-end che nei festivi. Buone capacità organizzative e relazionali. Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. Completano il profilo una buon inglese. www.inded.com

ADDETTO/A VENDITE TEZENIS

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time, Tempo determinato. A Viareggio. www.indeed.com

PERSONALE PASSEGGIATA

Natura.it a Viareggio cerca COMMESSI/E STORE MANAGER part time 24h, 30h, e intermittenti. Per eventuali Store Manager il contratto, dopo un breve periodo di prova, sarà full time. www.indeed.com