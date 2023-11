I live nei locali. Solisti e band nel weekend

Weekend all’insegna della musica. Inizia stasera con “Musica al Cro” di Pietrasanta con il cantautore, chitarrista e liutaio romagnolo Giulio Cantore (nella foto) con musica “artigianale”: alternative folk per uno stile personale che cerca un punto di incontro tra musica e parola. L’artista mostra il mondo sonoro, prodotto da strumenti costruiti nei 15 anni di attività come liutaio. Con lui, alla chitarra elettrica, Fabio Mazzini. Domani al Sakay a Lido Marco Rivals con mix di blues & rock and roll, canzoni inedite e storie. All’Almarosa al Forte Gianmarco Puccinelli, trasformista e cantautore, per un viaggio nei brani italiani, soprattutto “rosa“: dalla Bertè alla Nannini, da Patty Pravo a Mina.

Sabato jam session blues del Sakay. Alla Capannina di Franceschi pianobar in veranda e una big band sul palco principale. Al Gob di Bicchio inediti dei gruppi Una e Calliope, tra le nuove proposte, dedicato a Piero Ciampi. Le band propongono un dream pop cantautorale influenzato dall’indie. Cene jazz al Rosolaccio a Tonfano con “#NUsoulNIGHT”, progetto soulnusoul e R&B con influenze jazz che attinge alla musica black contemporanea inglese e americana: da Stevie Wonder a Celeste, da Michael Jackson a Jorja Smith, da Joss Stone a Tom Misch...: un viaggio nella “musica dell’anima” classici rivisitati e suoni di oggi. On stage Ines Avitabile, voce, Fabrizio Boba Bertolucci basso, Francesco Viani, chitarra e Tommaso Livi batteria. Al Bar Centro a Piano di Conca pop rock con Emanuele Bernardeschi. Chi ama cantare può farlo sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio al Sunset o alle 3 Scimmie.

Dario Pecchia