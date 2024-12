I Lions a supporto della “Ticci“. Candele in vendita alla farmacia

Anche i Lions scendono in campo a sostegno dell’Organizzazione sostegno dislessia (Osd) “Francesco Ticci” con un’iniziativa benefica mirata a devolvere fondi all’associazione. L’iniziativa, intitolata “Accendi una luce: un gesto di amore può cambiare il mondo” e promossa dal Lions Internazionale, Lions club Marliana Nievole Ombrone e Lions International Viareggio host con la partecipazione del Leo club Pistoia Balì, è in programma domani alla farmacia comunale di via Olmi (Vaiana) dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, più domenica alla Farmacia della stazione di Montecatini Terme, dove si potrà acquistare la “Candela della pace“.

Iniziativa che ha trovato il pieno sostegno e collaborazione da parte dell’amministrazione comunale e della Multiservizi, le quali hanno messo a disposizione i locali della farmacia di Vaiana dove sarà allestito un piccolo stand dedicato alla vendita ad offerta delle candele. Le candele sono state acquistate come club dal Lions club International Foundation e confezionate da associazioni di ragazzi autistici. "L’Osd ’Francesco Ticci’ – spiegano l’amministrazione comunale e la Multiservizi – è un punto di riferimento per il nostro territorio, un esempio concreto di quanto sia importante creare reti di sostegno per affrontare insieme le sfide legate a difficoltà di apprendimento. Siamo felici di mettere a disposizione la farmacia di Vaiana per un’iniziativa che unisce solidarietà e inclusione, cosa di cui ringraziamo i Lions di Marliana Nievole Ombrone e di Viareggio i Leo club Pistoia Balì per il loro impegno sociale. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente all’iniziativa, ricordando che anche un piccolo gesto può contribuire a fare la differenza nella vita di tante famiglie".