I giovani talenti Grande concerto Clarinetto e archi

Forte dei Marmi

Appuntamento in musica con l’Orchestra Giovanile della Toscana oggi alle 21.30 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli dove è in programma il concerto “Il suono del velluto“. Protagonisti il clarinetto, suonato dal talentuoso Filippo Nuti, clarinettista principale dell’Orchestra Giovanile della Toscana dalla sua fondazione, ammesso al prestigioso conservatorio di Zurigo. Insieme a Nuti, altri quattro musicisti: Eleonora Podestà, violino primo, Aurora Duchi violino secondo, Niccolò Corsaro e Viola e Gabriele Bracci violoncello presentano agli spettatori due capolavori composti per clarinetto e quartetto d’archi: il galante quintetto in la maggiore di Mozart e il virtuosistico quintetto in si bemolle maggiore di Weber.

L’Orchestra Giovanile Toscana è una realtà fondata nel 2020 ha sede alla Stazione Leopolda di Pisa, composta da più di 50 musicisti toscani tra i 18 e i 30 anni: studenti, neolaureati e giovani professionisti, provenienti principalmente dai conservatori di musica di Lucca, Firenze e Livorno. L’Orchestra Giovanile Toscana può offrire agli spettatori formazioni che vanno dal duo alla grande orchestra sinfonica e programmi musicali dal barocco fino al repertorio contemporaneo e pop.

L’associazione ha all’attivo oltre 40 concerti in tutto il territorio regionale: sinfonici, cameristici e musica sacra. La gestione è affidata a Gabriele Bracci e a Leonardo Percival Paoli. Ingresso a donazione libera consigliata a partire da 5 euro.Prenotazioni allo 0584 787251. Maggiori informazioni su www.orchestragiovaniletoscana.com