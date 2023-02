"I giovani si sentono sempre più soli E cercano speranza nella cocaina"

di Daniele Mannocchi Solo in Veneto e in Lombardia si finisce all’ospedale per abuso di droga più che in Toscana. Nel 2021, secondo il Ministero della Salute, sono stati 1.100 i toscani che sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere per un uso smodato di sostanze. Marijuana e hashish soprattutto, ma è la cocaina a ritagliarsi fette sempre più ampie di mercato: in Lucchesia, si contano dodici dosi di polvere bianca ogni mille abitanti. A gioire è la criminalità organizzata, che ogni anno fa girare 25 miliardi di euro, rigorosamente in nero. Il problema ha radici profonde, come spiega il dottor Riccardo Domenici, psicologo e psicoterapeuta. Dottore, un’analisi? "In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, i giovani sono sempre più soli e la solitudine porta a comportamenti particolari: da una parte abbiamo l’uso sempre maggiore della tecnologia, tra pc, tablet e social; dall’altra il ricorso a sostanze che diventano una componente per superare il disagio. In questo senso, la droga non è altro che una cura controindicata, sbagliata e inesatta per superare lo star male". Come se ne esce? "Il questo momento mancano la fiducia nel futuro e la speranza, e tanti soggetti vanno a ricercare conforto nella sostanza, nell’alcol, negli psicofarmaci e...