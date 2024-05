I gatti di Colonia cristiana. Rimandato lo sfratto

Nonostante la pioggia battente, 15 volontari di Colonia cristiana hanno chiesto e ottenuto dall’ufficiale giudiziario lo slittamento all’11 giugno dello sfratto della colonia felina (circa 40 gatti) dalla sede sull’Aurelia, di fronte al Conad. Oltre alla presidente dell’associazione Dina Lazzerini c’erano anche l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori, in quanto la colonia è di proprietà comunale, e la segretaria comunale di Forza Italia Irene Nardini. Da loro è arrivato pieno sostegno all’associazione, con un appello alla Regione affinché si trovi una soluzione definitiva e duratura alla vicenda. "Forza Italia – spiega Nardini – è stata il motore nel coinvolgimento di sindaco e assessore. Ci stiamo occupando della questione a tutti i livelli, comunale e regionale, anche attraverso parlamentari. Siamo riusciti a ottenere più tempo da parte dell’autorità giudiziaria". In aiuto della colonia gatti è intervenuta anche l’associazione in difesa degli animali (Lav), che ha mandato un suo avvocato per controllare che non succedesse nulla ai 40 felini.