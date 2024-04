I coriandoli tra i pini. Una sfilata di maschere lungo il viale Capponi. Poi festa in Cittadella

“Viareggio è una canzone che dai pini va al Tirren...“ Era il 1927, e questo, accompagnato da una fisarmonica, era il ritornello della canzone ufficiale del Carnevale. Quell’anno, sui viali affacciati sul Tirreno, sfilava l’eterna sfida tra il D’Arliano, in concorso con “Una scimmia presa in Carnevale“, e il Pardini, con “L’ultima pazzia di Carnevale“. La spuntò il secondo, lasciando il primo indietro di una tacca nell’infinita rincorsa tra i due decani. Ma insieme, D’Arliano e Pardini, quell’anno si ritrovarono per la prima volta nella storia a portare i giganti (che un tempo, sì, erano un po’ più piccoli) nella Pineta di Ponente, nel pieno d’agosto, per un Carnevale all’ombra del parco.

Quest’anno , quasi un secolo dopo, la Fondazione ripercorre quell’esperienza, e riporta i coriandoli tra i pini. Con una sfilata di maschere isolate a mascherate di gruppo in programma domenica 28 luglio lungo il viale Capponi, accompagnate dalle bande “Filarmonica Versilia“ e “La Campagnola di Marlia“, insieme a Burlamacco, Ondina e alle maschere ufficiali dei rioni. L’evento, in programma dalle 18, si concluderà con lo spettacolo dei bambini che hanno partecipato a “L’Incanto dei Rioni“ (alle 21) sul palco del Teatro Estate, a due passi dal laghetto dei cigni.

L’iniziativa fa parte del cartellone di eventi estivi – il Carnival Summer Show – promossi dalla Fondazione guidata da Marialina Marcucci, che si concluderà il 10 agosto, nella notte dei desideri, con la spettacolare presentazione dei bozzetti delle opere che parteciperanno al Carnevale 2025.

In apertura, invece, due appuntamenti per l’ultimo tuffo nel Carnevale passato. ll primo evento alla Cittadella, sabato 22 giugno, inizia già nel pomeriggio con la festa dedicata ai bambini. Laboratori di aquiloni e cartapesta, musei aperti, giochi di gruppo e animazione. La serata di spettacolo si apre alle 21 con l’esibizione della Filarmonica Versilia, accompagnata da Burlamacco, Ondina e dalle maschere rionali. Dalle 21,30 – in piazza Burlamacco – cinque carri tornano ad animarsi con movimenti, musiche, luci e coreografie. Saranno le costruzioni di prima categoria “Ascolta ragazzo” di Massimo e Alessandro Breschi, “Il circo dei sogni” di Alessandro Avanzini, “E’ tempo di cambiare” di Roberto Vannucci, “Sveg-I.A.! Una storia semifantastica di intelligenza alternativa” di Lebigre e Roger ed il vincitore della seconda categoria “All you can eat” di Matteo Raciti. Dalle 22,30 musica con dj set.

L’evento sarà ripetuto il 20 luglio, con altri cinque carri Ad aprire la serata alle 21 l’esibizione della banda spettacolo “La campagnola di Marlia”, e ad uscire hangar per esibirsi (dalle 21,30) con luci, musica, movimenti e coreografie saranno i carri di prima categoria: “Bla Bla Bar” di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini, “Octopus 5.0 La risoluzione artificiale” di Luigi Bonetti, “Il profumo delle rose nelle spine” di Carlo e Lorenzo Lombardi, “Più denti!!! The world’s greatest show” di Luca Bertozzi ed il carro vincitore “Va dove ti porta il cuore” di Jacopo Allegrucci. Dalle 22,30 musica con Andrea Paci dj.

Martina Del Chicca