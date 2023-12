I concerti delle Filarmoniche per le festività

Nel calendario degli eventi natalizi ci sono due serate dal valore storico che rigurdano l’esibizione congiunta delle tre Filarmoniche del territorio comunale. I due concerti in programma sono uno stasera alle 21.15 alla Scuderie Granducali di Seravezza (foto) e venerdì 22 alla 21.15, stesso orario, nella pieve di San Martino a la Cappella. Entrambli gli eventi musicali sono a ingresso libero. I due concerti sono diretti dai maestri Paolo D’Angiolo, Luca Mannini, Luca Avenante, Alessandro Mazzuccchelli e Silvano Bottari. In entrambe le serate seguirà un brindisi che diventa anche l’occasione per uno scambio di auguri dell’amministrazione comunale con cittadini e autorità.