I Bozzetti diffusi . Dodici opere al Lucchesi

Inaugurata la nuova sezione dei “Bozzetti diffusi” nella cappellina dell’ex ospedale Lucchesi. Dodici elementi in gesso negli spazi del piccolo luogo di culto che, un tempo, raccoglieva le preghiere per le persone ricoverate al nosocomio cittadino e che è stato recuperato dall’amministrazione comunale per restituirlo alla comunità: "Quando abbiamo stilato il calendario delle iniziative per celebrare i primi 40 anni di vita del nostro Museo dei Bozzetti – ha spiegato il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Giovannetti – avevamo un obiettivo: donare nuova vitalità alla collezione del complesso museale e, in particolare, ai tesori che erano rimasti più nascosti, magari per banali limitazioni logistiche". "Pietrasanta ha sempre delle proposte innovative – ha sottolineato Ave Marchi, presente alla piccola cerimonia per conto del Sistema Museale Territoriale della Provincia – e da questa contaminazione fra lo storico, il conservato e i bozzetti nasce sicuramente un arricchimento".