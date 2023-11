I bandi aperti: ecco quali sono

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Comune di Santa Maria a Monte (PI). Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato – Area degli Istruttori (ex. cat. C) – istruttore amministrativo. scadenza: 221223

https:www.inpa.gov.itbandi-e-avvisidettaglio-bando-avviso?concorso_id=cacf6790230e4b58bf1ebfaa1e2f0a24

FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO

Comune di Altopascio. Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario socio-educativo presso il Settore Servizi Sociali e Scolastici. Scadenza 111223

https:www.inpa.gov.itbandi-e-avvisidettaglio-bando-avviso?concorso_id=dda194ca0b58477fb8a6f3d4c718337c

AVVISO PER INCARICO LIBERA PROFESSIONE

Fondazione Monasterio ha bandito un avviso pubblico, con scadenza il 1 dicembre, per il conferimento di un incarico annuale in libera professione a un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anestesia e Rianimazione.

Per informazione sul bando, collegarsi al link:

https:www.monasterio.italbo-on-linebandi-di-concorso

2 CONSULENTI ASSICURATIVI

Per Alleanza Assicurazioni di Lido di Camaiore. Si offre formazione retribuita, portafoglio clienti, percorso di carriera finalizzato all’assunzione e aggiornamento professionale continuativo. Previsto colloquio. Per candidarsi: www.alleanzalavoro.it