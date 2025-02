Hyrox, disciplina per iron man. Un viareggino prepara i mondiali

Si è svolta a Torino una gara Hyrox, una nuova disciplina, che sta prendendo piede non solo in Italia e in Europa ma in tutto il mondo e richiama migliaia di atleti. Alla competizione nel capoluogo piemontese il viareggino Luca Palla che si posiziona sul gradino più alto con un tempo di 01:18:11.16 che lo fa arrivare primo in Italia nella sua categoria (40- 49 anni) e gli apre le porte per il mondiale che si terrà a Chicago il prossimo 12/15 giugno.

Luca ha iniziato ad allenarsi per queste gare da circa un anno, partecipando nella categoria HYROX PRO MAN a Rimini lo scorso giugno, a Milano lo scorso ottobre e l’ultima a Torino. E’ Un allenamento che coniuga forza e resistenza.

Sessioni di corsa, intervallate da stazioni funzionali diverse. Si chiama Hyrox, èd è la nuova tendenza sportiva. Un mix di corsa, appunto, e movimenti base come Pull, Push, Squat, Lunge, Hinge, Rotation e Gait. Può essere praticato sia a livello amatoriale che da professionisti ed atleti di alto livello. Ricordiamo che Luca Palla nel giugno del 2021 ha compiuto in piedi su una speciale tavola da surf la traversata Viareggio-Bastia-Viareggio in 23 ore.

