Hotel Imperiale, ad ottobre i lavori. Restyling a firma di Michele Vitaloni

Forte dei Marmi (Lucca), 22 febbraio 2025 – L’estate 2026 segnerà una nuova immagine per il Grand hotel Imperiale, struttura 5 stelle lusso. A firmare il progetto di completa rivisitazione di interni ed esterni sarà il designer Michele Vitaloni, che annovera una lunga lista di concept studiati appositamente per personaggi di caratura internazionale. Così come il nuovo proprietario dell’Imperiale, lo sceicco Mohamed Ali Alabbar, presidente della società di real estate che ha sviluppato il Burj Khalifafondatore e presidente di Emaar Properties che ha concretizzato progetti come il Burj Khalifa, l’edificio-simbolo di Dubai (il grattacielo più alto mai costruito), e il Dubai Mall, il più grande department store al mondo.

E’ proprio lui che pochi mesi fa ha rilevato l’hotel (con annessa spiaggia Remo beach) a 40 milioni. “Sono lusingatissimo – confida Vitaloni, noto per dare sempre un’impronta di fascino alle idee progettuali – perchè è stata la proprietà a contattarmi dopo aver visto alcune mie realizzazioni proprio a Forte dei Marmi. E questo permetterà di poter raccontare la mia storia anche fuori dalla Versilia. Sono state valutate tutte le proposte presentate anche da altri studi professionali ed è stato scelto il mio staff: a capo c’è l’architetto Matteo Pierotti con esperienza allo studio Zaha Hadid e al Sybarite architects di Londra. Si tratterà di un intervento importante interior ed exterior per confermare l’albergo come realtà lusso. I lavori partiranno a ottobre e l’obiettivo è di lanciare nel 2026 una nuova stagione per l’Imperiale. Ovviamente la mia ispirazione è da sempre legata a linee pulite e razionali, ma non sarà certo un’immagine troppo moderna, bensì ben calibrata e calata nel contesto della storia di Forte dei Marmi”.

Un altro gioiellino dell’hotellerie pronto nel 2026 a firma di Vitaloni è l’ex hotel Nautilus, comprato a fine 2023 dalla società milanese Forte Real Estate, a cui fa capo l’imprenditore Gianluca Conti, per cinque milioni di euro, e oggetto di una radicale ristrutturazione in atto: il 3 stelle diventerà il boutique hotel Villa Costanza, collegato al bagno Felice 2 (anch’esso completato il prossimo anno). “Anche questa struttura – dettaglia Michele Vitaloni – sarà un valore aggiunto di non poco conto per Forte dei Marmi con 16 camere e ristorante e una grande cura nei dettagli inseriti in una logica di design classico e innovativo. Sarà un mood ispirato allo stilista Ralph Lauren rivisitato in chiave razionalista. Ho trovato grande complicità con il direttore lavori architetto Bernacca e con la ditta Villirillo”.

