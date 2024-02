Hockey su pista

VERSILIA

Turno incompleto per i campionati di hockey. La 6^ giornata di serie A2 girone B vede infatti Matera-Cgc Viareggio rinviata all’8 marzo (i bianconeri giocheranno anche il 9, a Salerno, abbinando le due trasferte al sud), mentre Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore e Follonica-Pumas Farmaè si giocano domani alle 18 come Sarzana-Castiglione. Stasera in programma solo Prato-Salerno. Sia la Pumas di Mirko Bertolucci, che ha battuto una settimana fa il Sarzana, sia la Rotellistica Camaiore di Alberto Orlandi, vittoriosa sul Prato, difendono il proprio secondo posto su piste non facili, contro avversarie reduci da prestazioni positive. Il Follonica ha vinto in rimonta a Salerno, mentre il Forte ha tenuto testa alla capolista Cgc.

Anche la 19^ giornata di serie A1 si gioca fra oggi e domani pomeriggio. Questa sera (ore 20.45) Follonica-Giovinazzo, Monza-Grosseto e Sarzana-Bassano. Domani (ore 18) Valdagno-Forte dei Marmi, Breganze-Trissino e Montebello-Lodi; Vercelli-Sandrigo 0-10 per rinuncia. Serie B girone D, 4a: Spv-Grosseto 4-1, Castiglione-Prato 9-2, Forte-Cgc rinv. Classifica: Spv 9; Grosseto, Forte, Castiglione 6; Cgc 3; Camaiore e Prato 0. 5a: Camaiore-Castiglione, Prato-Spv, Grosseto-Forte; riposa Cgc. Femminile (6a): Forte-Scandianese 3-1, Scandiano-Valdagno 0-5. Classifica: Matera 12; Valdagno 10; Scandianese 6; Forte 4; Scandiano 3.

Risultati della quinta giornata di Champions League. Girone A: Barcelos-Liceo 4-4, Barcellona-Forte 6-0. B: Reus-Calafell 5-4, Benfica-Sporting 3-1. C: Porto-Tomar 9-0, Lleida-Trissino 5-5. D: Oliveirense-St Omer 7-2, Lodi-Valongo 3-1. Classifiche. A: Barcellona 13; Barcelos 8; Forte 4; Liceo 2. B: Benfica 12; Sporting 7; Calafell 5; Reus 3. C: Porto 12; Trissino 8; Tomar 5; Lleida 2. D: Oliveirense 12; Lodi 7; St Omer 6; Valongo 4. Barcellona, Barcelos, Benfica, Porto e Trissino già qualificate ai quarti di finale del 14 marzo e 4 aprile prossimi, mentre l’ultimo turno dei gironi eliminatori (con Forte dei Marmi-Barcelos) è in programma giovedì 29 febbraio.

G.A.