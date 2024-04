Hockey A2. Pumas a Sarzana. Rotellistica a Prato

VERSILIA

Versilia spalmata su tre giorni la 14^ giornata di serie A2 girone B: ieri è stata anticipata Matera-Castiglione; oggi si giocano Follonica-Salerno (ore 18), Sarzana-Pumas Farmaè e Prato-Rotellistica Camaiore (20,45); domani alle 18 chiusura con Forte dei Marmi-Cgc Viareggio. La Rotellistica Camaiore cerca di consolidare il proprio secondo posto facendo visita al Prato reduce dalla netta sconfitta di Viareggio e sulla carta sfavorito, anche se da non sottovalutare. All’andata i bluamaranto di Orlandi s’imposero per 8-4. Non appaiono impossibili anche gli impegni esterni delle formazioni viareggine. A Sarzana la Pumas Farmaè, che deve recuperare la partita di Salerno, potrebbe comunque non avere vita facile contro i liguri battuti per 5-3 all’andata, ma in crescita a livello di gioco. I rossoverdi cercano i 3 punti per non far allontanare il Camaiore.

Domani il Cgc va a Forte dei Marmi per cercare di ottenere la dodicesima vittoria. Mentre ancora si attende la pronuncia sulla partita con il Sarzana di febbraio, sospesa sul 6-2 per i bianconeri, Muglia e compagni partono con i favori del pronostico. Dal canto suo la giovane squadra di Molina, sconfitta all’andata per 5-3, cercherà di ostacolare la capolista. Serie B girone D, 11a giornata: Prato-Castiglione 4-11, Cgc-Forte 5-12, Grosseto-Spv 6-7; riposava Camaiore. Classifica: Castiglione 24; Spv 19; Forte 18; Cgc, Grosseto e Camaiore 12; Prato 1. Femminile (9a): Matera-Forte 11-2, Scandianese-Valdagno 1-2. Classifica: Matera 15; Valdagno 13; Scandianese 9; Forte 7; Scandiano 3. G.A.