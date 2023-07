Hermès aprirà in centro nel 2024 La boutique al posto del ristorante

L’incedere del lusso ormai non trova freni. Udite udite: anche la maison Hermès è pronta a sbarcare nel 2024. Che già da un paio di anni i tecnici incaricati dalla casa di moda fossero alla ricerca di un proprio adeguato spazio a Forte dei Marmi non è certo un segreto, ma adesso l’affare – secondo i bene informati – sarebbe davvero concluso, andando così a completare la composizione di griffe d’alta moda presente in paese. Il gruppo Hermès aprirà una propria esclusiva boutique nel fondo che oggi ospita il ristorante "Bread al Forte" sul viale Morin, a due passi da piazza Marconi, un edificio di due piani dove poter allestire anche lo shwroom e fruire della terrazza panoramica: la volontà di approdare in Versilia sarebbe così forte da fissare l’opening al 2024, cioè con un anno di anticipo rispetto ai piani aziendali. Il passaggio di consegne non avverrà prima della fine dell’anno e poi partiranno i lavori di ristrutturazione per creare i giusti ambienti per le collezioni uomo-donna e arredo casa che caratterizzano l’azienda di moda extra lusso che ha lanciato le iconiche borse Birkin e Kelly. L’inserimento di Hermès andrà a creare un nuovo polo dell’eleganza in paese, considerando la vicinanza con due futuri ’gioielli’ della ricettività alberghiera: il Maitò Art Hotel del gruppo Nesti e l’albergo che realizzerà il gruppo Baglioni al posto dell’ex Paradiso al Mare. Inoltre si andrà a comporre l’intero panorama delle collezioni moda di livello che permetteranno a Forte dei Marmi di imporsi come non mai come vera capitale estiva del fashion, dopo il recente duplice insediamento di Dior nella dimora storica di via Carducci e di Chanel che nell’ottocentesca Villa Giorgini ha creato un salotto eventi per incontri su invito con la propria clientela.

Francesca Navari