Hashish in auto. Nei guai due ventenni

Quando l’auto è stata fermata a un posto di blocco, attorno alle 2,30 della scorsa notte, l’odore tipico di chi aveva appena fumato hashish, non è sfuggito agli agenti di una volante del Commissariato di Forte dei Marmi impegnata in un servizio a Pietrasanta. A bordo due ragazzi fiorentini di 19 e 20 anni. Durante il controllo, all’interno del veicolo, gli operatori hanno constatato la presenza di mozziconi di sigarette, cartine e filtri. E in più si sentiva un forte odore di hashish. Gli agenti, pertanto hanno proceduto, pertanto, a un’ispezione più approfondita; sono stati così rinvenuti degli involucri di presunta sostanza stupefacente, che, a seguito di narco-test effettuato dalla Polizia Scientifica, si è rivelata essere hashish, nel peso, rispettivamente per ciascun panetto, di 100 e 10 grammi. Inoltre, celate all’interno di una busta di patatine, sono state rinvenute banconote dal taglio di 20 e 50 euro, per un totale di 1. 000 euro.

Nel corso delle perquisizioni effettuate a Firenze nelle case dei due ventenni nel corso di quella stessa notte sono stati ritrovati bilancini di precisione e altre piccole quantità di sostanza stupefacente. I due ragazzi, incensurati, sono stati tratti in arresto e, all’udienza di convalida, sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di permanenza a Firenze con divieto di uscire di casa tra le le 10 di sera e le 8 di mattina fino al 15 Novembre, quando si terrà il processo per direttissima.