Halloween tra horror e beneficenza. Padre e figlio raccoglieranno fondi

Scheletri, fantasmi, zucche, ragnatele e bare saranno allestiti anche quest’anno nel ’giardino infestato’ in via Mazzini 107 che è ormai diventata la principale attrazione di Halloween. E che stavolta avrà un nuovo obiettivo di solidarietà, frutto di una commovente storia di grande amore tra padre e figlio. Dal 20 ottobre al 5 novembre i cancelli della proprietà Pallotti saranno aperti a chi lo vorrà visitare e ci sarà una cassetta per lasciare donazioni da destinare al progetto ’Brivido del cuore’, stavolta dedicato all’Oncoematologia pediatrica del Santa Chiara di Pisa. Infatti ancora una volta papà Emanuele e suo figlio Matteo di 16 anni saranno impegnati a rendere il giardino horror davvero accattivante, condividendo assieme una battaglia che da giugno li vede assieme nel lungo ciclo di terapia a cui Matteo si sta sottoponendo proprio al Santa Chiara.

"Avevo deciso di rinunciare ad allestire il giardino di Halloween – racconta Emanuele Pallotti – ma è stato proprio mio figlio a insistere e anche questa iniziativa sarà utile a rendergli più lievi le giornate, al momento divise tra casa e corsie d’ospedale. Stavolta i contributi verranno destinati al reparto dove è ricoverato perchè le esigenze sono tantissime: al Santa Chiara arrivano bambini anche di poche settimane e manca davvero tutto. Alcuni di loro non hanno mai visto un giocattolo. Oltre a questo servono macchinari e attrezzature. Per noi Halloween rappresenterà un modo per ringraziare personale medico e para medico che è impegnato ogni giorno con questi giovanissimi pazienti offrendo un servizio eccellente: Matteo infatti continua gli studi dell’istituto per geometri in ospedale grazie a lezioni in dad e alla presenza di istruttori che fanno di tutto per aiutarlo".

Francesca Navari