Halloween a Massarosa. Il capoluogo si anima

Sarà un pomeriggio da paura per tutti i bambini con “Halloween a Massarosa”, la grande festa in via Cenami e Piazza della Chiesa pensata proprio per far divertire i più piccoli. Dopo il successo della prima edizione torna l’evento promosso dal Comune per la giornata di domani, dalle 15 alle 19.

Tante le mostruose sorprese allestite per l’occasione: in piazza i giochi e l’animazione per i più piccoli tra danze spettrali, performance e la mitica “Ruota della Sfortuna”, lungo tutto il percorso fachiri, trampolieri, truccabimbi, allestimenti e laboratori creativi con una speciale “Bottega delle Zucche” dove i bambini potranno realizzare piccole zucche in mille modi diversi dando sfogo alla loro magica creatività. L’ingresso e le attività sono tutte gratuite.

"Via Cenami e piazza della Chiesa sono pronte a vestirsi di nuovo a festa e ad accogliere tutti i bambini che vorranno passare alcune ore di sano divertimento – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio –; siamo riusciti a confermare questo appuntamento nel calendario degli eventi, una novità dello scorso anno che rientra nel programma generale che ha come obiettivo creare nuove occasioni di divertimento e promozione di Massarosa".

Soddisfatta per il ’bis’ concesso dopo lo scorso anno anche la sindaca Simona Barsotti: "Un pomeriggio per le famiglie, un pomeriggio di festa – le sue parole –; aspettiamo tanti bambini e tante bambine in via Cenami, lavoriamo per creare sempre più occasioni per riappropriarci del nostro centro e farlo vivere".