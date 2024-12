Ha chiuso il mitico Lando. Gastronomia d’altri tempi

Nel giro di pochi giorni il tessuto commerciale del territorio ha salutato per l’ultima volta due attività di lunga data. A partire dalla gastronomia-salumeria “Lando“, in via don Bosco a Fiumetto. Dopo oltre mezzo secolo il titolare Lando Marchetti, che ha 75 anni e aveva iniziato come dipendente nel 1967 per poi rilevare l’attività, ha deciso di interrompere questa esperienza, insieme alla moglie Anna Maria, con una festa a cui hanno partecipato tanti affezionati clienti. Il futuro dello storico negozio di alimentari dipenderà dalle trattative in corso per l’eventuale cessione: ne sapremo di più nelle prossime settimane. A Pietrasanta invece ha chiuso i battenti “Mondo Bambino“, avviato nel 2000 nella centralissima via Mazzini da Roberta Del Medico, la quale intende salutare e ringraziare i propri clienti. Al posto di tutine e cuffiette dovrebbe arrivare una catena specializzata in gioielli, borse e profumi.

d.m.