"Grazie per il robot. Ora le Case di Comunità"

VIAREGGIO

"Un plauso alla Regione per il robot chirurgico arrivato all’Ospedale Versilia. Si attendono i fondi per le Case di Comunità". È quanto afferma Vincenzo Santoro, responsabile sanità della segreteria territoriale Pd Versilia.

"In più riunioni il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore alla sanità Simone Bezzini, – evidenzia in una nota – avevano espresso la volontà di potenziare e valorizzare l’ospedale della Versilia, adesso sono arrivati i fatti, siamo molto soddisfatti che sia stato acquistati l’ultimo modello del robot “chirurgo” Da Vinci, unico in tutta l’ASL Toscana Nord Ovest. Questo vuol dire essere diventare il punto di riferimento della chirurgia del futuro con grande beneficio per i cittadini e per i professionisti, un vanto del nostro ospedale".

"La sanità Toscana, sebbene con le innegabili difficoltà, si piazza sul podio tra le migliori in Italia – prosesgue Santoro–. Aspettiamo con altrettanta fiducia gli investimenti e la realizzazione della riforma della sanità territoriale per offrire soluzioni ai bisogno socio-sanitari dei cittadini nelle Case di Comunità ed al proprio domicilio, che non dovranno più recarsi in Pronto soccorso per urgenze differibili o gestibili sul territorio. Si tratta dell’unica strada per dare risposte in tempi certi e nei luoghi appropriati senza gravare inutilmente sull’ospedale. Si ridurrebbero le liste d’attesa e si libererebbero risorse per mantenere e rendere il nostro servizio socio-sanitario regionale ancora più efficiente".