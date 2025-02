Gran finale al Rione Storico. In festa da mattina a notte

È stata una lunghissima cavalcata tra i coriandoli quella del Rione Storico, nato dall’abbraccio tra Pincianello e Saetta, dalla stretta di mano tra il comitato della Vecchia Viareggio e quello della Croce Verde. Cominciata ancora prima dell’inizio del Carnevale, con la prima festa rionale alla vigilia del corso inaugurale, e che poi – tra danze al chiar di luna, il debutto del campionato del “Tappino d’oro“, la caccia al tesoro per tutta la Versilia, la sfida culinaria tra i rioni della città per eleggere il piatto di Carnevale... – ha accompagnato e rallegrato il centro di Viareggio in quest’ultimo mese. E oggi, con il giovedì grasso, il Rione Storico vivrà la sua giornata più intensa, con la piazza Santa Maria animata da mattino fino a notte.

Il tradizionale veglione dei bambini sotto la Torre Matilde, che il rione Vecchia Viareggio, oggi guidato dal presidente Franco Paladini, organizza da cinquantatre anni, si arricchisce infatti della partecipazione degli alunni delle scuole elementari, che questa mattina sfileranno – accompagnati dalla musica della banda degli studenti – nel cuore antico della città. Il pomeriggio toccherà invece ai piccoli delle scuole materne, che per l’occasione hanno realizzato costumi ricchi di fantasia e con materiali poveri di riciclo. Sotto il mantello di Burlamacco e Ondina, il pomeriggio sarà allietato dalla musica, dai giochi, e della merenda. Dalle 18 la festa si trasferirà sui Viali a Mare, per il quarto corso mascherato. Al termine del quale le cucine di piazza Santa Maria saranno pronte per servire i classici tordelli e i paccheri alla trabaccolara, oltre al fritto misto e quello d’acciughe.

Se il palco sotto la Torre Matilde sarà animato dalla musica dal vivo delle “Anguille Cee“ con uno zibaldone “salmastrose“ , in piazza Sant’Antonio si alterneranno invece alla consolle i dj “croceverdini“, storici volontari dell’associazione di via Garibaldi. Le danze si concluderanno a mezzanotte, quando il Rione Storico chiuderà i battenti di questa edizione straordinaria. Ricca di idee, di novità, di entusiasmo e partecipazione. Poi toccherà al Carnevaldarsena raccogliere il testimone, per le sue cinque sarate del suo Baccanale affacciato sul porto.

Red.Viar.