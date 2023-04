"Graduatorie da prolungare"

Con una mozione il consigliere regionale Massimiliano Baldini chiede al presidente della Toscana, Eugenio Giani, "di attivarsi per prorogare, almeno di un ulteriore anno, le graduatorie in scadenza nel 2023 e di due anni quelle a scadenza nel 2024". E "di attingere con urgenza dagli idonei delle varie graduatorie al fine di coprire la cronica carenza di personale a garanzia dei servizi per gli utenti e per la salute dei dipendenti pubblici che ormai da diversi anni operano in condizione di forte stress". Il tema è la carenza di personale sanitario, che da anni denunciano i sindacati, e la necessità di rinforzare i reparti, alcuni sottoposti a carichi di lavoro e turni pesanti. "Nel portale Estar – spiega il consigliere Baldini – risultano ancora attive numerose graduatorie, ormai prossime a scadenza". "Lo scorrimento delle graduatorie per alcune figure risulterebbe lento ed esiguo il numero degli idonei chiamati, ciò in contrapposizione alle necessità impellenti in termini di personale delle Asl toscane, che dovrebbe agire almeno per coprire il turn over del 2022 e dei primi 4 mesi del 2023". Per questo il consigliere Baldini chiede a Giani e alla giunta regionale di impegnarsi per prorogare le graduatorie in scadenza.