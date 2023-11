Globo approda al Secco . Cassierie e commessie

PERSONALE PER APERTURA NUOVO NEGOZIO

Per prossima apertura a Lido di Camaiore Via Aurelia Angolo Via Del Secco, Globo cerca personale come addettei casse, reparti e responsabile punto vendita.

Inviare cv a: [email protected]

PREPARAZIONE PANINI

Paninoteca Skip Lido di Camaiore cerca 1 ragazzoa per preparazione panini. Lavoro serale e notturno.

Contatti e invio curriculum esclusivamente a [email protected]

APPRENDISTA CALDAISTA

Caldaia e clima per ampliamento personale sta cercando un apprendista da integrare nel proprio organico a tempo indeterminato, principalmente per assistenza e installazione di caldaie, climatizzatori e addolcitori. buona manualità e patente B. Cv a [email protected].