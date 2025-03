Gli eventi istituzionali. Iniziative sul territorio

Programma ricco di appuntamenti in tutta la Versilia per la Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Camaiore. Con il supporto della Commissione Pari Opportunità e grazie all’impegno di due cittadine affette dalla patologia, stamani dalle 10 alle 12,30 al cinema Borsalino si tiene "CostruEndo: supporto e consapevolezza sull’endometriosi", incontro con esperti del settore in cui verranno trattati i principali aspetti della patologia.

Massarosa. Il programma messo a punto dalla Commissione Pari Opportunità si apre a Villa Gori con la mostra collettiva "La forza nella pittura femminile", che s’inaugura oggi alle 16 con Morena Tigli, Silvia Iannotta e Mel. La collettiva sarà visitabile nei giorni 8, 9, 15 e 16 dalle 16 alle 19. Sempre a Villa Gori, oggi alle 17,30 si racconta la storia di Maria Grazia Billi con la presentazione del libro "La Mascotte"; inoltre, verrà proiettato il video originale della Rai del 1954 che riprese il Carnevale e la Libecciata con in testa proprio la Mascotte Maria Grazia Billi. Infine, domani alle 18 al Teatro Manzoni il gruppo teatrale Valteatro mette in scena "Donne", con testo e regia di Patrizia Menchetti Bini. "L’arte come linguaggio e strumento di riflessione – spiega l’assessora al sociale Alberta Puccetti –; viviamo la Giornata internazionale dei diritti delle donne con diversi momenti di approfondimento e crescita personale e collettiva".

Forte dei Marmi. Arianna Menciassi sarà ospite a Villa Bertelli, in collaborazione con l’omonima fondazione: la docente di bioingegneria e robotica al Sant’Anna di Pisa, su invito del sindaco Bruno Murzi, sarà protagonista dell’apertura della giornata alle 16,30. "La presenza della professoressa Menciassi per noi è motivo di grande orgoglio", il commento del primo cittadino che dialogherà proprio con Menciassi. A seguire, alle 17,30, Nadia Verdile, Angela Guidetti e Francesca Fazzi presenteranno gli ultimi tre volumi della collana editoriale "Le Italiane", dedicata a figure femminili che hanno segnato la storia. La giornata si concluderà alle 21 con lo spettacolo "Cantando di Davide" di Davide Giandrini, che celebra il mondo femminile tra spettacolo, canzone e cabaret.

Stazzema. Nel contensto del Premio Internazionale Michelangelo, l’assessorato alla cultura e alle pari opportunità organizza per i quattro sabati del mese altrettante conferenze tenute da donne e che trattano di donne. Oggi Fiammetta Galleni, che cura il Centro di documentazione di Sant’Anna di Stazzema, presenterà la vita e l’opera della pittrice polacca Tamara de Lempicka.