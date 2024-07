Giuseppe Bottai. La leggenda letta dal nipote

Una vita rocambolesca, spesa per la battaglia contro la violenza, la propaganda di regime e l’affiliazione al nazismo, quella di Giuseppe Bottai, gerarca tra i più importanti del Ventennio fascista, di cui si parlerà, oggi, alle 18.30, al Caffè della Versiliana, nell’incontro “Da Mussolini alla guerra contro i nazisti: la storia leggendaria di Giuseppe Bottai“.

Sarà ospite il nipote, Angelo Polimeno Bottai, giornalista del Tg1 e responsabile della Rubrica Libri, e autore del libro “Mussolini io ti fermo. Storia leggendaria di Giuseppe Bottai scelse la patria combatté i nazisti”, edito da Guerini e Associati, che, intervistato dalla giornalista del Tg1 Sonia Sarno, racconterà episodi e aneddoti della straordinaria vita del nonno, come la promozione dell’ordine del giorno che, il 25 luglio del 1943, ha determinato la fine di Mussolini e del fascismo.

Ma non solo, parlerà, inoltre, della pubblicazione di libri censurati e articoli dei più grandi intellettuali antifascisti, il tentativo di limitare le terribili conseguenze delle leggi razziali e l’organizzazione della “Resistenza dell’arte” per sottrarre oltre diecimila capolavori agli appetiti di Hitler, messi in atto da Giuseppe Bottai, esponendosi in prima persona, anche sui giornali da lui fondati.

L’incontro, come tutti gli altri del Festival La Versiliana, sarà trasmesso in streaming sulle pagine ufficiali Facebook “La Versiliana” e del Comune di Pietrasanta e sul canale Youtube “Fondazione Versiliana“.