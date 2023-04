E’ morto Giuliano Matteucci, fra i massimi esperti dei macchiaioli

Viareggio, 13 aprile 2023 – È morto nella sua casa di Viareggio Giuliano Matteucci, 78 anni, studioso e critico d'arte, tra i massimi esperti dei macchiaioli in Italia. A Matteucci si deve la creazione dell'Istituto omonimo, per lo studio e la catalogazione e la consulenza peritale sulla pittura italiana del XIX e XX secolo, con sede a Viareggio che ospita anche la Fondazione

Matteucci per l'arte moderna, punto di riferimento in materia di conservazione, gestione e promozione di mostre sull'arte dell'Otto-Novecento. Condoglianze per la scomparsa di

Matteucci sono state espresse dall'amministrazione comunale di Forte dei Marmi e dalla Fondazione Villa Bertelli con le quali aveva collaborato progetti espositivi tra cui 'L'uomo dei Macchiaiolì e stava lavorando per un altro progetto. Il funerale è fissato sabato pomeriggio alle 15 alla chiesa di Santa Rita a Viareggio.