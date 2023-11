Giulia ’’vive’’ in un disegno. Federico e il ritratto virale

"Al vero uomo della mia vita. Mio papà". Corona d’alloro in testa, un sorriso bello, la tesi di laurea in mano. Giulia Cecchettin ci guarda dal futuro che non potrà vivere. Dal traguardo che non potrà tagliare. Strappata all’abbraccio che non potrà dare. Al suo babbo, alla sua famiglia. A disegnare per Giulia, che il disegno amava, a disegnare Giulia è Antonio Federico, illustratore e insegnante di pittura e grafica al liceo artistico Stagio Stagi nel cuore di Pietrasanta. "Tutti noi avremmo voluto vederti così, cara Giulia, sorridente e laureata, piena di sogni da realizzare e un futuro da vivere", scrive nel post che accompagna il disegno e che ha fatto 55mila like solo sulla sua pagina Instagram, più migliaia di altri like perché quel disegno, condiviso da tantissimi, e diventato in poco tempo virale. Centinaia sono i commenti. Nella pagina Instagram "Umanità illustrata -Antonio Federico Art", questo artista calabrese d’origine ma toscano d’adozione racconta storie e fatti di cronaca con delicatezza e attenzione. Con coraggio, anche. Tanti si ricorderanno un’altra immagine da lui disegnata e diventata virale in mezzo mondo: il gorilla Ndakasi, morto di vecchiaia abbracciato a quello che per anni è stato il suo custode in Congo. Nel 2019 ha presentato al Salone del libro di Torino "Educagenda", il diario contro la mafia realizzato grazie alla testimonianza della sorella di Giovanni Falcone, Maria, che Federico ha incontrato proprio per questo progetto. Ha realizzato anche una fascia speciale indossata nel dicembre 2022 da tutti i capitani di calcio della serie B per promuovere il progetto del "Passaporto ematico", patrocinato dal Coni.

Parla con la sua arte, Antonio Federico, come anche Giulia avrebbe voluto fare. "Sono tante le domande che ci poniamo – spiega l’illustratore – soprattutto come si fa ad uccidere la ragazza che dici di amare. Tutti abbiamo immaginato e sperato di vedere Giulia con la sua corona di alloro. Ho desiderato così tanto vedere questa scena che ho deciso di illustrarla augurandomi che magari lassù possa avvenire". E così questo disegno finisce per diventare icona non solo dell’ennesimo femminicidio ma anche di una nuova e rumorosa battaglia, quella che in questi giorni ha riempito molte piazza di flash mob e cortei per dire basta alla violenza sulle donne. Ognuno può fare il suo. E l’arte può fare tanto. Giulia, probabilmente, sarebbe stata d’accordo.

Maristella Carbonin