Borsa di lusso come flebo, bufera sull’influencer. Giulia Nati si difende: “Solo un video simpatico”

Viareggio, 25 gennaio 2024 – Il battito cadenzato e struggente del respiratore e la flebo attaccata… alle borse Hermès. Il video provocazione dell’influencer viareggina Giulia Nati ha trascinato l’imprenditrice digitale da oltre 1 milione di seguaci su Instagram in un polverone di polemiche per quell’ironia giudicata di "cattivo gusto" con quasi 3mila commenti da parte dei follower.

In un momento in cui le influencer sembrano sempre più finire nel tritacarne (vedi il ’caso’ Ferragni), la Nati ha postato il reel dove appare sdraiata su un letto di ospedale, aggrappata, come una sorta di ’linfa vitale’ alle tante luxury bag, con lo slogan "I need a new wish", ossia "ho bisogno di un nuovo desiderio", con chiaro riferimento alla wish-list alla quale è necessario accreditarsi molto tempo prima per ordinare un accessorio costoso della maison francese. Ad accendere le polemiche è stato un altro volto noto al pubblico, quello di Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello. "Da ex paziente oncologico – ha scritto la showgirl – questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così". Una posizione a cui è seguita la replica di Giulia Nati: "Ciao Carolina, sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra era un video pienamente simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio".

Del resto la influencer viareggina 33enne non ha mai nascosto la sua passione per il lusso: i suoi figli si chiamano Hermes e Kelly e il suo profilo Instagram è pieno zeppo di scatti tra visite in boutique, serate nei locali glam milanesi e viaggi a Dubai. Originaria del quartiere Campo d’Aviazione, Giulia si è trasferita a Milano a 17 anni dove ha studiato all’Accademia del lusso, e poi a Firenze dove ha frequentato il Polimoda. Oggi è la proprietaria del brand di moda Giulia N Couture e dell’agenzia, che porta il suo nome.

Francesca Navari