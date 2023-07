Giro di orologi falsi La Guardia di Finanza sequestra cento pezzi per oltre 30mila euro

Un ventaglio di orologi da mille e una notte. Perfettamente contraffatti. I finanzieri del Gruppo Viareggio hanno sequestrato un centinaio di pezzi per un valore totale di 30mila euro e denunciato un extracomunitario per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Le fiamme gialle hanno individuato in direzione mare, un’autovettura sospetta da tempo monitorata che, alla vista dei militari, ha accelerato al fine di eludere un possibile controllo. Il mezzo è stato fermato e sottoposto a controllo: alla guida c’era lo straniero. La successiva ispezione dell’autovettura ha permesso di rinvenire, all’interno della stessa, un sacchetto di plastica contenente un centinaio di orologi riportanti i marchi di noti brand del settore, quali Rolex, Patek Philippe, Jeager Le Coultre, Omega, Hublot, Cartier. Tutti orologi destinati alla vendita nelle località della Versilia, al prezzo oscillante tra i 250 e i 300 euro cadauno, abilmente contraffatti. Merce che, immessa sul mercato, avrebbe generato profitti illeciti pari ad oltre 30mila euro. Gli orologi sono stati sottoposti a sequestro penale e il soggetto che la deteneva è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. L’operazione in argomento testimonia, ancora una volta, l’impegno delle Fiamme Gialle nella tutela del distretto turistico, soprattutto nel periodo estivo quando aumentano i flussi, allo scopo di prevenire e reprimere tutti quei fenomeni di criminalità economico-finanziaria che danneggiano gli operatori onesti.

Fra.Na.